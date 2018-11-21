В Кіровоградській області поліцейські викрали і побили школяра, якого переплутали зі злочинцем (відео)
В Кіровоградській області поліцейські викрали і побили школяра, якого переплутали зі злочинцем.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Сусіди подзвонили батькам і розповіли, що їх 16-річного сина кинули в авто 2 чоловіки в цивільному і відвезли в невідомому напрямку.
Крики хлопчика почули мешканці прилеглих будинків і подзвонили. Вони відразу прибігли на місце викрадення. А ще через півгодини туди ж привезли їх сина.
«Чоловік одразу ж підбіг до цих людей. Вони почали вибачатися. «Ми не того чоловіка схопили. Ми шукали викрадача автомобіля і так вийшло, що ваша дитина попалася...», - розповідає мама потерпілого.
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Вже вдома мама помітила, що син увесь у синцях і саднах і написала заяву в поліцію.
На час внутрішньої поліцейської перевірки правоохоронців, які били хлопця, від служби не усунули. Але розслідувати, чи не перевищили вони свої повноваження вже почала і прокуратура.
Раніше в Запоріжжі затримали банду злочинців, яку організував поліцейський.