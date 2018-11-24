Під Києвом підліток-зачепер загорівся внаслідок удару струмом

Хлопець отримав опіки 50% тіла.

У передмісті Києва 14-річний хлопець отримав тяжкі опіки внаслідок удару струмом на товарному вагоні потяга.

Хлопець отримав опіки ІІ-ІІІ ступеню 50% тіла. Наразі за життя неповнолітнього любителя "гострих відчуттів" борються медики, повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

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Поліцейські з'ясували, що до залізничної станції «Бровари» хлопець прийшов з двома своїми товаришами. Батькам він сказав, що пішов на заняття з репетитором.

"У той час, коли друзі відійшли у своїх справах, хлопець з власної цікавості виліз на товарні вагони та отримав ураження електрострумом. Від удару високовольтної лінії його відкинуло на землю та він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися погасити полум’я", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності його батьків за невиконання їхніх обов’язків щодо виховання дитини.

Як повідомляв УНІАН, за минулий рік в Україні загинуло більше десятка підлітків-зачеперів.