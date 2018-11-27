У Запоріжжі діти отруїлися випарами титану у потязі

За фактом порушення експлуатації приладдя у вагоні потягу відкрито кримінальне провадження.

У Запоріжжі двоє дітей отруїлися у вагоні потягу «Одеса-Запоріжжя» під час розпалювання титану топочним матеріалом.

Про це повідомляє прес-служба поліції Запорізької області.

Відзначається, що 26 листопада до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них доставлені двоє дітей 2009 та 2002 років народження для проведення обстеження під час підозри за ознаками отруєння продуктами горіння.

Після огляд вагону було встановлено, що у пасажирському потягу сполученням «Одеса-Запоріжжя» їхали група із 28 дітей та 5 дорослих. Під час розпалювання титану топочним матеріалом у вагоні стався раптовий короткочасний викид диму(ефект зворотної тяги).

Читайте такожУ Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку - постраждало 5 осіб (відео)

«Пасажири почули запах диму та поскаржились, їм було запропоновано перейти на вільні місця в інші вагони потягу. На станції Запоріжжя було прийнято рішення викликати швидку медичну допомогу. Медичні працівники оглянули 15 дітей, двох з них для обстеження направили до лікарні. Після чого всі були відпущені додому», - розповіли у поліції.

На даний момент життю та здоров’ю неповнолітніх нічого не загрожує. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.