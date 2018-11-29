Батька відомого українського футболіста знайшли мертвим - ЗМІ

На Волині знайшли мертвим батька екс-футболіста київського "Динамо", пишуть ЗМІ.

У Любешеві Волинської області, на березі річки Стохід перехожі знайшли мертвим чоловіка середніх літ.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що це батько відомого українського футболіста Тараса Михалика. Зокрема, про це повідомляє Район.in.ua.

Керівник оперативної групи поліції, яка там працювала, відмовився надати будь-які коментарі, але підтвердив, що особу мертвого з'ясували - це мешканець Любешева Володимир Михалик. Причина смерті чоловіка наразі не відома.

Раніше у Дніпрі в покинутій будівлі поблизу залізничного вокзалу знайдено мертвим воїна-контрактника; документів при ньому не було.