"Суд" в окупованому Криму залишив під вартою чотирьох фігурантів "справи Веджіє Кашка"

Підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі залишив під вартою чотирьох фігурантів "справи Веджіє Кашка".

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Про це повідомили адвокати Едем Семедляєв, Айдер Азаматов і Еміль Курбедінов, відповідний відеозапис розміщено на сторінці громадської організації "Кримська солідарність" у Facebook.

За словами адвокатів, так званий "суд" продовжив їхнім підзахисним термін тримання під вартою на три місяці.

Азаматов нагадав, що Чапух наразі перебуває під домашнім арештом, йому також продовжено запожний захід.

Курбедінов зауважив, що у Аметова погіршився стан здоров’я, особливо він скаржиться на проблеми із зором.

Наступне засідання у справі заплановане на 19 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі кримських татар Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їм інкримінують вимагання коштів у громадянина Туреччини. Під час затримання російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка, пізніше жінка померла. У фігурантів цієї справи серйозні проблеми зі здоров'ям. У Дегерменджі - хронічна астма, Чапух у СІЗО переніс мікроінсульт.