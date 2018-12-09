У Києві на станції метро померла 9-річна дівчинка

Протягом 40 хвилин лікарі боролися за життя дівчинки, але врятувати її не вдалося.

У Києві на станції метро "Палац Спорту" померла 9-річна дівчинка.

Інцидент стався в неділю, 9 грудня, близько 18:30, повідомляє "Інформатор".

Читайте такожУ київському метро чоловік кинувся під поїзд

Очевидці розповіли, що дитину в колясці везли її батько й бабуся. У якийсь момент жінка закричала і дістала дівчинку з коляски - вона не дихала. Очевидці почали надавати дитині першу допомогу, робити непрямий масаж серця.

Упродовж 15 хвилин приїхала "швидка допомога". Дитині ввели кілька ін'єкцій адреналіну й проводили реанімаційні процедури. Навколо лікарів зібрався великий натовп очевидців. Деякі молилися, інші сподівалися на професіоналізм медиків. Протягом 40 хвилин лікарі боролися за життя дівчинки, але врятувати її не вдалося.

Як повідомив батько дівчинки, його 9-річна донька страждала важкою формою ДЦП.

Відео: informator.ua

Нагадаємо, в кінці серпня у столичному метро на станції "Палац спорту" 19-ти річна дівчина кинулася під потяг. Вона впала у виїмку між рейок і не отримала травм.