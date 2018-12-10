У Києві конфлікт студентів з невідомими закінчився стріляниною, постраждали три людини (відео)

На асфальті залишилися множинні сліди крові, розкидані гільзи і магазин від пістолета.

В ніч на 10 грудня в Києві на перехресті вулиць Виборзька і Академіка Янгеля сталася стрілянина. В результаті інциденту постраждали три людини.

Все сталося близько 01:40. Про це повідомляє "Інформатор".

Як розповіли друзі постраждалих хлопців, всі вони студенти Київського Політехнічного інституту і проживають у гуртожитках навчального закладу. На вулиці стався конфлікт з невідомими, який переріс у бійку зі стріляниною. Також використовувалися перцевий балони. Однак, що стало причиною того, що сталося — вони не знають.

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На асфальті залишилися множинні сліди крові, розкидані гільзи і магазин від пістолета. Поліцейські, які перебували на місці події, розповіли, що за попередньою інформацією, стрілянина велася холостими патронами. В результаті конфлікту двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчину окропили з перцевого балончика. Всі вони були госпіталізовані в лікарню. Друга сторона конфлікту зникла у невідомому напрямку, марка і номер машини встановлюються. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група. Подробиці події встановлюються.

За непідтвердженою інформацією, друга сторона конфлікту намагалася посадити одну з дівчат в машину, але за неї заступилися друзі, почалася бійка. Після скоєного, невідомі зникли на автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в центрі Києва невідомий відкрив стрілянину і зник на позашляховику.