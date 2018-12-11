В Одесі поліція вилучила у міжнародної групи наркоторговців товару на 2 мільйони гривень (фото, відео)

В результаті спецоперації вилучено понад 1,5 тис. таблеток «Екстазі», 500 г кокаїну, 200 г амфетаміну, а також більш як 2 кг добірного канабісу елітних сортів.

В Одесі поліція припинила діяльність міжнародної групи наркоторговців, вилучено наркотики на 2 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті протидії наркозлочинності Нацполіції, групу викрито працівниками даного підрозділу спільно з представниками Головного слідчого управління під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

«До складу групи входило п'ять жителів Одеської області віком від 36 до 39 років. Організатором виступив громадянин Ізраїлю, який якийсь час жив у різних країнах Євросоюзу. Використовуючи налагоджені там зв'язки у сфері наркобізнесу, зловмисник організував незаконний канал поставки кокаїну, МДМА (екстазі) в особливо великих розмірах з Європи в Україну», - повідомили в поліції.

Спільники організатора здійснювали збут наркотичних засобів на всій території України. Наркоторговці зустрічалися з покупцями «товару» в ресторанах. При цьому для конспірації вони забезпечували приховане спостереження за потенційними клієнтами.

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З метою документування зловмисників оперативники провели кілька етапів оперативних закупівель та більше десяти санкціонованих обшуків у місцях проживання фігурантів та в їх авто.

В результаті спецоперації у членів групи вилучено понад 1,5 тис. таблеток «Екстазі», 500 г кокаїну, 200 г амфетаміну, а також понад 2 кг добірного канабісу елітних сортів.

Вартість вилученої партії наркотиків і психотропних речовин, а це майже 40 тис. разових доз наркотиків, за цінами «чорного» ринку становить близько 2 млн гривень.

Крім того, у зловмисників вилучено пістолети травматичної дії з набоями до них, ножі та газові балончики, а також автомобілі представницького класу.

Фігурантам оголошено про підозру в причетності до кримінальної правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згідно із законодавством, правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відео: Національна поліція України

Раніше УНІАН повідомляв, що під час спецоперації у Мукачеві затримали групу наркоділків з пістолетами, ножами і битою. Правоохоронці викрили на незаконній оборудці чотирьох осіб. У квартирах фігурантів проведені обшуки, в ході яких були вилучені докази їх причетності до виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів на території області.