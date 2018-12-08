Під час спецоперації у Мукачеві затримали групу наркоділків з пістолетами, ножами та битою (фото)

За результатами обшуку в помешканні затриманих було виявлено та вилучено порошкоподібні речовини та речовини рослинного походження.

Правоохоронці викрили на незаконній оборудці чотирьох осіб. У помешканнях фігурантів проведено обшуки, у ході яких було вилучено докази їх причетності до виготовлення та розповсюдження наркотичних засобів на території області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпатської області.

Спецоперацію провели протягом суботи, 8 грудня в Мукачеві. За результатами обшуку в помешканні затриманих було виявлено та вилучено порошкоподібні речовини та речовини рослинного походження, які можуть бути наркотичними засобами, а також поліцейські вилучили три пістолети, три ножі, дерев’яну биту, пристрої для визначення ваги наркотиків, понад 60 тисяч гривень та автомобіль.

Наразі затриманим інкриміновано причетність до вчинення злочинів за ч.2 ст.307 (Збут наркотичних засобів) та ч.1 ст.263 КК України (Зберігання вогнепальної зброї). Станом на тепер вирішується питання щодо обрання фігурантам міри запобіжного заходу.

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Спецоперація була проведена спільно співробітниками Управління стратегічних розслідувань та Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області спільно з слідчими слідчого управління поліції Закарпаття та співробітниками спецпідрозділу КОРД та РПОП, за процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області.

Як повідомляв УНІАН, жительці Мукачева оголошено про підозру у розпалюванні національної ворожнечі через провокаційні білборди про "сепаратистів".