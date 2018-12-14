У кримській школі на дітей впала стеля (відео)

Адміністрація школи спробувала приховати інформацію про НП від дорослих.

В окупованому Севастополі, в школі №3, на дітей впав шматок стелі.

Про це повідомляє видання Vgorode.ua.

Інцидент стався 13 грудня в шкільному коридорі під час перерви. Відзначається, що учениця знімала, як капає вода з тріщини, як раптом обвалилася частина стелі.

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За даними видання, адміністрація школи вирішила не повідомляти про те, що трапилося батькам, а вчителі попросили дітей видалити всі фото і відео.

Як повідомили батьки, після того, що сталося місце падіння стелі огородили кількома лавками, однак від дорослих інформацію про НП спробували приховати.

"Їх посадили на уроки, вчитель географії пройшла і сказала, щоб діти видалили все відео і фото", - розповідають батьки.

За словами мами учениці, яка зняла відео, дівчинка неодноразово розповідала про те, що тріщини на стелі утворилися не тільки в шкільному коридорі, але і в кількох кабінетах.

Директор школи Анжела Євгущенко повідомила, що другий поверх вирішено поки закрити. За її словами, "буде ремонт, департамент допомагає, все буде добре".