У Дніпрі на Соборній площі з-під землі вдарив величезний фонтан (відео)
20:02, 15 грудня 2018Інциденти
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Причина події не відома.
В Дніпрі з-під землі вдарив величезний фонтан / скрін відео
Сьогодні вдень, 15 грудня, у Дніпрі на Соборній площі прорвало водопровідну трубу.
Про це повідомляють Новини Дніпра.
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В результаті вода близько півгодини била з труби величезним фонтаном. За словами очевидців, інцидент стався біля входу в ресторан "Артист".
Співробітники "Дніпрводоканалу" перекрили запірну арматуру, ліквідувавши фонтан. При цьому від коментарів щодо причини події вони відмовилися.
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