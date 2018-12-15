У Дніпрі на Соборній площі з-під землі вдарив величезний фонтан (відео)

Причина події не відома.

Сьогодні вдень, 15 грудня, у Дніпрі на Соборній площі прорвало водопровідну трубу.

Про це повідомляють Новини Дніпра.

Читайте такожУ центрі Києва прорвало тепломережу, автомобіль провалився в яму з гарячою водою (фото, відео)

В результаті вода близько півгодини била з труби величезним фонтаном. За словами очевидців, інцидент стався біля входу в ресторан "Артист".

Співробітники "Дніпрводоканалу" перекрили запірну арматуру, ліквідувавши фонтан. При цьому від коментарів щодо причини події вони відмовилися.