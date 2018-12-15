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У Дніпрі на Соборній площі з-під землі вдарив величезний фонтан (відео)

20:02, 15 грудня 2018
Інциденти
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В Дніпрі з-під землі вдарив величезний фонтан / скрін відео

Про це повідомляють Новини Дніпра.

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В результаті вода близько півгодини била з труби величезним фонтаном. За словами очевидців, інцидент стався біля входу в ресторан "Артист".

Співробітники "Дніпрводоканалу" перекрили запірну арматуру, ліквідувавши фонтан. При цьому від коментарів щодо причини події вони відмовилися.

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Теги: #Дніпро#дніпрі прорвало водопровід