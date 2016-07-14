У Брюсселі сталося два "вибухи", згоріли кілька автомобілів
У Брюсселі в районі Сен Жиль сталося два "вибухи", згоріли кілька припаркованих автомобілів.
Про це повідомляє Mirror.
Зазначаэться, що охоплені вогнем і знищені виявилися кілька припаркованих на вулиці автомобілів.
Пожежа на даний момент ліквідована, про жертв не повідомляється.
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Поки невідомо, що стало причиною пожежі і вибухів.
Сен Жиль - це діловий район Брюсселя. Є одним із 19 комун бельгійської столиці, розташований південніше від центру міста.
Saint Gilles - 2 or 3 explosions and firemen still trying to stop the fire pic.twitter.com/y8MZaZChwe— Antonella Zarra (@anti_zeta) July 13, 2016
Газета Daily Mail зазначає, що вибухи сталися неподалік від будівлі Європейського парламенту.
Відзначається, що поки немає підстав говорити про теракт в контексті даного інциденту.
Explosions in The Brussels district of Saint Gilles are due to a number of cars being on fire NOT terror related pic.twitter.com/2oU59LLyQf— News_Executive (@News_Executive) July 13, 2016