У Брюсселі сталося два "вибухи", згоріли кілька автомобілів

02:01, 14 липня 2016
Інциденти
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У Брюсселі в районі Сен Жиль сталося два "вибухи", згоріли кілька припаркованих автомобілів.

twitter.com/FredmFrancois

Про це повідомляє Mirror.

Зазначаэться, що охоплені вогнем і знищені виявилися кілька припаркованих на вулиці автомобілів.

Пожежа на даний момент ліквідована, про жертв не повідомляється.

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Поки невідомо, що стало причиною пожежі і вибухів.

Сен Жиль - це діловий район Брюсселя. Є одним із 19 комун бельгійської столиці, розташований південніше від центру міста.

Газета Daily Mail зазначає, що вибухи сталися неподалік від будівлі Європейського парламенту.

Відзначається, що поки немає підстав говорити про теракт в контексті даного інциденту.

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