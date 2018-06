У Брюсселі сталося два "вибухи", згоріли кілька автомобілів

Про це повідомляє Mirror.

Зазначаэться, що охоплені вогнем і знищені виявилися кілька припаркованих на вулиці автомобілів.

Пожежа на даний момент ліквідована, про жертв не повідомляється.

Поки невідомо, що стало причиною пожежі і вибухів.

Сен Жиль - це діловий район Брюсселя. Є одним із 19 комун бельгійської столиці, розташований південніше від центру міста.

Saint Gilles - 2 or 3 explosions and firemen still trying to stop the fire pic.twitter.com/y8MZaZChwe

Газета Daily Mail зазначає, що вибухи сталися неподалік від будівлі Європейського парламенту.

Відзначається, що поки немає підстав говорити про теракт в контексті даного інциденту.

Explosions in The Brussels district of Saint Gilles are due to a number of cars being on fire NOT terror related pic.twitter.com/2oU59LLyQf