Мешканець Одещини застрелив односельчанина, образившись через палене листя

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, до чергової частини Великомихайлівського відділення поліції надійшло телефонне повідомлення від фельдшера села Великозименове про те, що на подвір’ї домоволодіння виявлено труп господаря 1974 року народження з вогнепальним пораненням голови.

При виїзді слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що між господарем будинку та односельчанином відбулася сварка через палене листя.

50-річного зловмисника затримали у нього вдома. Чоловік зізнався у вчиненому.

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Встановлено, що після сварки гість, не витримавши образу, взяв у себе вдома мисливську рушницю ИЖ-54, зареєстровану на його ім’я, прийшов додому до опонента та здійснив у його бік постріл. Від отриманих тілесних ушкоджень, у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, господар будинку помер на місці пригоди.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано згідно ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час проводяться слідчі заходи з встановлення всіх обставин вказаного злочину.

За умисне вбивство чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.