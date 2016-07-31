Резонансна ДТП у Харкові: поліція розповіла подробиці аварії, відкрито справу (фото)

Як повідомили УНІАН у ВК ГУНП у Харківській області, за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

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Автомобіль BMW під керуванням місцевого мешканця смертельно травмував пішохода 30 липня на вулиці Гвардійців-Широнінців. За попередніми даними, інформує поліція, водій іномарки збив чоловіка на пішохідному переході. Внаслідок ДТП загинув 52-річний мешканець міста Харкова.

Для проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння 34-річному водію на місці ДТП було запропоновано пройти алкотест, результат якого виявився негативним. Чоловік також пройшов відповідне обстеження в Харківському обласному наркологічному диспансері.

"На місці події збирались більше 100 осіб. Люди поводились агресивно, заважали роботі поліції на місці ДТП та виявляли бажання самостійно розправитися з винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. 31 липня близько 01:00 натовп розійшовся, до медичних закладів та до поліції заяв та звернень за даним фактом не надходило", - повідомили у поліції.

Зараз автомобіль стоїть на штрафмайданчику. Слідство триває.