У центрі Харкова внаслідок ДТП загорілося авто (фото)

Про це повідомили в Управлінні превентивної діяльності ГУ НП у Харківській області, передає місцевий сайт 057.ua.

Унаслідок зіткнення автомобіль Renault розвернуло, а після цього іномарка загорілася. На місце виїжджали рятувальники.

В аварії постраждали обидва водії.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові 30 липня автомобіль BMW під керуванням місцевого жителя смертельно травмував пішохода, розірвавши його на частини.

«На місці події збиралися понад 100 осіб. Люди поводилися агресивно, заважали роботі поліції на місці ДТП і висловлювали бажання самостійно розправитися з винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. 31 липня близько 01:00 натовп розійшовся, медичні установи і в поліцію заяв і звернень за цим фактом не надходило», - повідомили у поліції.