У Рівному грабіжник поранив поліцейського та застрелив себе в голову, тікаючи від переслідування

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного управління поліції в Рівненській області Сергій Волков.

На даний час встановлено особу зловмисника. Ним виявився житель Рівного 1972 року народження. У правоохоронців є інформація, що він зловживав алкоголем та вживав наркотики.

9 серпня він увірвався до приміщення аптеки та, погрожуючи фармацевту пістолетом, забрав гроші і нарковмісні препарати.

За інформацією правоохоронців, під час нападу зловмисник використовував стартовий пістолет «Сталкер», який був перероблений для стрільби гумовими кулями. Грабіжник виніс з аптеки 6,4 тисячі гривень та ампулу, яка містить наркотичну речовину.

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Працівниця закладу встигла натиснути тривожну кнопку. Поліцейські охорони прибули на місце події.

Зловмисник почав тікати та стріляти у бік правоохоронців, внаслідок чого було поранено поліцейського. Під час втечі зловмисник вистрелив собі в скроню із пістолета. Затриманому грабіжнику лікарі провели оперативне втручання.

Госпіталізовано було і правоохоронця.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний із проникненням у приміщення) Кримінального кодексу України.

Також прокуратура області перевіряє законність дій правоохоронців.