На Одещині затримали групу з 5 наркоділків, що ввозили з Росії метадон (фото)

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці викрили двох зловмисниць, які залізницею переправляли з Росії особливо небезпечний наркотик «метадон».

Оперативники спецслужби також встановили 3 інших членів угруповання, які реалізовували наркотики на Одещині. Співробітники СБУ затримали усіх 5 наркоділків.

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Під час обшуків у помешканнях зловмисників вилучено понад 400 розфасованих доз, приблизно 200 грамів кристалічного метадону, а також «чорну бухгалтерію» наркоторгівців.

Тривають слідчі дії.

Як повідомив УНІАН співробітниця відділу комунікацій Головного управління поліції в Одеській області Дарина Ярчук, 9 серпня правоохоронці під час спецоперації затримали 4 жінок віком від 24 до 44 років. Встановлено, що наркотичну речовину зловмисниці збували шляхом «закладок» на території Одеської, Запорізької та Харківської областей.

Як зазначив в.о. начальника слідчого управління главку Сергій Пантелеєв, угруповання «розробляли» протягом кількох місяців. У вівторок за місцем проживання зловмисників проведено санкціоновані обшуки.

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Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 і ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.

Пантелеєв додав, що на даний час затримані перебувають у СІЗО. Сьогодні, 10 серпня, суд обере їм запобіжний захід. Слідство наполягатиме на триманні під вартою.