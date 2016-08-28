В окупованому Криму невідомі намагалися підпалити мечеть

Про це 27 серпня повідомила прес-служба підконтрольного РФ «Духовного управління мусульман Криму та міста Севастополь».

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Зловмисникам не вдалося влучити всередину мечеті, тому невелика пожежа виникла в кількох місцях біля стін будівлі та біля підніжжя мінарету. На місце прибула слідча група, в даний час правоохоронними органами проводяться необхідні слідчі дії.

За словами заступника муфтія Криму Айдера Ісмаїлова, це не перший випадок спроби підпалу мечеті в Пожарському. За його словами, сім місяців тому вже була спроба підпалу цієї мечеті, зараз ситуація повторилася.

Він висловив надію, що зловмисники будуть знайдені та покарані.