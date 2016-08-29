Водій джипа, який з битою напав на студента в Києві, постане перед судом

Про це повідомив радник глави МВС, народний депутат Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні хулігану і дебоширу на білому "Мерседесі" Артему Маркаряну, який битою побив активіста, який зробив йому зауваження за порушення правил дорожнього руху, висунуто підозру", - написала Геращенко.

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Маркарян звинувачується в скоєнні хуліганських дій з обтяжуючими обставинами за частиною 4 ст. 296 Кримінального Кодексу. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

"Так що, якщо суд буде суворий і справедливий, то хуліган може отримати не умовний, а реальний термін для того, щоб назавжди позбутися від хамства і ненависті в своїй поведінці. Дякую активісту Д. М. Матюшенко і журналістам знімальної групи телеканалу СТБ за виявлену витримку і небайдужість у справі виявлення хулігана, який думав, що йому все зійде з рук. Це справа буде на моєму особистому контролі і я буду інформувати суспільство про результати його розгляду в суді", - написав Геращенко.