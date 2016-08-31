В Івано-Франківській області під час виконання службових обов'язків загинув поліцейський

Про це повідомили у прес-службі обласної поліції.

Зазначається, що поліцейські посеред дороги помітили вантажний автомобіль"ЗІЛ", який стояв без увімкнених маячків, аварійних сигналів та інших переджувальних знаків.

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"Коли інспектори зупинилися, Руслан Бойчук підійшов дізнатися причину зупинки вантажівки посеред дороги. У цей час над'їхала фура, яка збила його. Травми виявилися несумісними з життя - 28-річний поліцейський загинув", - йдеться у повідомленні.

Водій фури також травмований.