Також він надсилав агресору координати об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі шкіл та коледжів.

До 15 років за ґратами засуджено жителя Кривого Рогу, який корегував вогонь окупантів по міському аеропорту.

Як повідомляє Служба безпеки України, розвіддані передавали російським окупантам саме тоді, коли аеродром Кривого Рогу потерпав від ворожих ракетних ударів.

Також він надсилав агресору координати об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури та соціальних установ, зокрема шкіл та коледжів.

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За даними слідства, ця інформація потрібна була загарбникам для підготовки нових повітряних атак на українське місто.

Зловмисником виявився місцевий житель, колишній працівник одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

У травні минулого року кадровий співробітник 5-ї служби ФСБ дистанційно залучив його до негласної співпраці. Зазначається, що для вербування ворог використовував один з прокремлівських Telegram-каналів, де фігурант активно висловлювався на підтримку збройної агресії РФ.

Виконуючи ворожі завдання, зрадник об’їжджав місто і здійснював приховану фотофіксацію інфраструктури, а потім відправляв "звіт" до ФСБ у вигляді відміток на електронних картах, медіафайлів з прив’язкою до місцевості і детальним описом об’єктів з прилеглою територією.

Правоохоронці затримали ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України у липні 2022 року.

"На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна", - розповіли у СБУ.

Затримання зрадників і колаборантів в Україні - останні новини

В Одесі затримали ворожого інформатора, який передавав ворогу інформацію про обороноздатність регіону та корегував ракетні удари.

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях.

В Україні повідомили про підозру жительці Прилуцького району Чернігівської області, яка спамила в мережі хвалебними відгуками про "досягнення" армії РФ в Україні.