Також зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів.

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала розгалужену агентурну мережу ФСБ у результаті масштабної спецоперації у Харківській та Донецькій областях. Як повідомляє прес-центр СБУ, до складу групи входили восьмеро місцевих жителів.

Зазначається, що один з них використовував для прикриття статус помічника чинного народного депутата України та посвідчення журналіста.

В спецслужбі поінформували, що зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіонів.

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"У зоні особливої уваги ворога були маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, на яких розвантажують озброєння ЗСУ. Також агенти розвідували локації складів з боєприпасами, вогневих позицій, блокпостів та фортифікаційних споруд українських військ у прифронтових районах сходу України та на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні прес-служби.

"Окрім цього під час тимчасової окупації Ізюма та Балаклеї фігуранти підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російських агентів і затримали чотирьох учасників ворожої мережі. Ще четверо – перебувають на території країни-агресора. Щодо них тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності", - додає прес-служба.

За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові.

"Торік після 24 лютого ФСБ "активувала" свою агентуру для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Також у їхніх помешканнях виявлено російську символіку та прокремлівську літературу", - мовиться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Протидія СБУ зрадникам України

Як повідомляв УНІАН 20 березня, СБУ ліквідувала в Києві та ще шести українських областях осередки Комуністичної партії. Її очолював Юрій Щепков, котрий перебуває у Москві.

В Одесі силовики затримали двох зрадників, які розвідували позиції української ППО та дані про переміщення військової техніки на передову. Їм повідомили про підозру.

У Краматорську затримали інформатора-коригувальника. У тому числі він причетний до удару по школі 5 березня.

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