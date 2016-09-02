В Чорноморську затримали молдованина, який вчинив стрілянину у дворі житлового будинку

Про це повідомляє прес-служба управління поліції охорони Одеської області.

«Близько 16-ї години вечора (31 серпня) наряд групи реагування Чорноморського міського відділу УПО в Одеській області отримав повідомлення з чергової частини місцевого відділу поліції про те, що у дворі одного з житлових будинків невідомий стріляє з пістолета. Коли поліцейські охорони прибули на місце події, побачивши їх, невідомий став ховати в задню кишеню штанів пістолет», - повідомили у прес-службі.

За їхньою інформацією, поліцейські охорони затримали зловмисника, яким виявився 22-річний громадянин Молдови.

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На місце прибула слідчо-оперативна група Чорноморського відділу поліції, якій передали затриманого.

В даний час з'ясовуються всі обставини події, вирішується питання про притягнення затриманого до відповідальності.

Як уточнили УНІАН у прес-службі, у затриманого громадянина Молдови виявлено травматичний пістолет. За словами зловмисника, зброю він нібито придбав в одному з магазинів Чорноморська, після чого вирішив її випробувати в житловому дворі.