Поліція озвучила подробиці стрілянини на Закарпатті, введено план "Сирена"

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Закарпатської області, 30 серпня близько 21:30 в поліцію надійшло повідомлення з автозаправки, яка розташована в Тячівському районі між смт Солотвино та селом Нижня Апша. Працівниця АЗС повідомила, що невідомі особи вчинили стрілянину, після чого втекли.

На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група, керівництво Закарпатської поліції, працівники прокуратури, експерти та інші.

Як з’ясували правоохоронці, "конфлікт виник між двома групами молодиків: місцевими та мукачівцями. Мукачівці витягли біту, а один із невідомих почав стрілянину. Сам конфлікт тривав хвилин 5-10, після чого сторони розбіглися".

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У результаті стрілянини в лікарню потрапили четверо жителів Мукачева, Мукачівського та Свалявського районів віком 20-36 років.

"Найтяжчий стан 36-річного мукачівця, який отримав вогнепальне поранення живота та грудної клітки", - уточнили в поліції.

Наразі, за даними відділу комунікації, на території Закарпатської області поліція ввела в дію оперативний план.

Особи практично всіх учасників конфлікту поліція вже встановила, їх розшукують.

За наслідками стрілянини поліція порушила кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.15-ч.2 п.12 ст.115 ККУ (замах на вбивство). "Справу розслідує спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Слідство у цій резонансній справі триває", - додали у відділі комунікації.

Як повідомили у прокуратурі області, правоохоронцями введено в дію план "Сирена" - виставлені мобільні пости в деяких районах.

З місця події вилучено речові докази, які приєднані до матеріалів кримінального провадження: 25 гільз, сокиру, кийок, з лікарні також вилучено одяг потерпілих.