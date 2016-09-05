Бійці "Альфи" штурмували турецьке судно, на якому відбувся бунт (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор стивідорної компанії "ТІС", яка працює в порту "Южний" Андрій Ставніцер.

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"Сигнал SOS надійшов о 23.25 з судна Mehmet Unlu. Люди кричали і кликали на допомогу", - повідомив Ставніцер.

За його словами, частина екіпажу, що складається переважно з турків, знеструмила судно і забарикадувалася.

"Судно дрейфувало в морі біля входу в порт "Южнийй". Диспетчери викликали буксир Champion, який прийшов на допомогу і відбуксирував судно далі від каменів. Зі слів очевидців, судно знаходилося біля входу в порт. Зі слів екіпажу буксира, уся рубка була в крові. Капітан втратив багато крові, але живий», - заявив Ставніцер.

Як уточнили УНІАН в управлінні СБУ в області, із судна, що йшло під прапором Туреччини з вантажем металоконструкцій з Миколаєва в Йорданію, надійшов сигнал SOS.

За попередньою інформацією, близько опівночі два члени екіпажу побилися і завдали ножові поранення чотирьом колегам. Троє поранених перебувають у стані середньої тяжкості. Потім зловмисники знеструмили судно і захопили в заручники 5 осіб. Частина екіпажу забарикадувалася, ховаючись від нападників.

Після екстреної наради антитерористичного штабу УСБУ в Одеській області, в якій також брали участь представники прикордонної служби, поліції, ДСНС та адміністрації порту "Южний", було прийнято рішення про силове звільнення захоплених членів екіпажу.

В результаті штурму турецького судна співробітники спецпідрозділу "Альфа" звільнили заручників і затримали зловмисників.

Турецьким морякам, які отримали ножові поранення, надана медична допомога.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 278 (угон або захоплення морського судна) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт "Южний" – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 м, глибини біля причалів – 14-15,5 м). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 км