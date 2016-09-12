Інцидент з п'яним прокурором в Мукачевому: троє патрульних отримали травми різного ступеня тяжкості

Про це повідомили в прес-службі обласної поліції.

Зазначається, що у одного з правоохоронців виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та пошкодження обличчя; у другого - синці на передпліччі. Третій поліцейський має садна ноги і ліктя. Один з постраждалих залишається у лікарні.

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Спочатку за фактом інциденту були відкриті два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) і ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Пізніше за ініціативою прокуратури вони були об'єднані в одне. Розслідує його слідчий відділ прокуратури області.

Крім того, була призначена службова перевірка щодо працівників Мукачівської лікарні.