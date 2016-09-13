У Харкові з двох складів "зник" митний конфіскат на 15 мільйонів

Цього тижня прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

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Під час перевірки щодо дотримання вимог законодавства під час збереження майна, що підлягає конфіскації в дохід держави, прокуратура виявила нестачу на суму понад 15 млн грн.

«Наразі встановлено, що майно, яке конфіскували внаслідок порушення митного законодавства, знаходилося на зберіганні у двох організаціях протягом 2014-2015 рр. Однак після зникнення конфіскату виконавча служба, яка передала його на збереження, не вжила заходів щодо розшуку майна та притягнення винних до відповідальності», - зазначив в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександр Фільчаков.

Наразі досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає 6 років позбавлення волі.