У Харкові з двох складів "зник" митний конфіскат на 15 мільйонів
У Харкові розпочалося розслідування за фактом зникнення партії митного конфіскату вартістю 15 мільйонів гривень.
Цього тижня прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
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Під час перевірки щодо дотримання вимог законодавства під час збереження майна, що підлягає конфіскації в дохід держави, прокуратура виявила нестачу на суму понад 15 млн грн.
«Наразі встановлено, що майно, яке конфіскували внаслідок порушення митного законодавства, знаходилося на зберіганні у двох організаціях протягом 2014-2015 рр. Однак після зникнення конфіскату виконавча служба, яка передала його на збереження, не вжила заходів щодо розшуку майна та притягнення винних до відповідальності», - зазначив в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури №2 Олександр Фільчаков.
Наразі досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає 6 років позбавлення волі.