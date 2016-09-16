В Києві четверо людей в балаклавах зі зброєю напали на офіс, вимагаючи гроші

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, до чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від директора фірми про те, що на його офіс напали невідомі в балаклавах.

За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь столичної поліції та працівники кінологічної служби. Правоохоронці поспілкувалися зі співробітниками офісу та з’ясували усі обставини події.

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Зі слів постраждалих, до приміщення увірвалися четверо чоловіків у балаклавах і, погрожуючи предметами, схожими на автоматичну зброю, почали вимагати гроші від директора фірми. Під час нападу всім співробітникам наказали лягти на підлогу та зв’язали руки.

Один із правопорушників відібрав у працівниці ключі від дверей кімнати, в якій знаходився сейф. Після того, як зловмисникам не вдалося відкрити двері, вони втекли.

Двом чоловікам, яких побили зловмисники, надали медичну допомогу. Зараз їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження із попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до тяжкого злочину.