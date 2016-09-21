В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з рейок

Приблизно о 8.36 на вулиці Чорноморського козацтва у районі Цукрового заводу при переїзді трамвайного полотна невстановлений вантажний автомобіль пошкодив міжрейкові тяги. Про це УНІАН повідомили у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс».

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У результаті сталося сходження трамвая 7-го маршруту з рейок. Через аварію змінено рух трамваїв маршрутів № 1 і 7. Вони на даний час курсують до Лузанівки.

За попередніми даними, постраждалих немає.