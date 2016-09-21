В Одесі трамвай з пасажирами зійшов з рейок
11:27, 21 вересня 2016Інциденти
864 1
У середу вранці трамвай з пасажирами зійшов з рейок через пошкодження колії.
Трамвай з пасажирами зійшов з рейок / ілюстрація / vk.com/noginsk.tramway
Приблизно о 8.36 на вулиці Чорноморського козацтва у районі Цукрового заводу при переїзді трамвайного полотна невстановлений вантажний автомобіль пошкодив міжрейкові тяги. Про це УНІАН повідомили у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс».
Читайте такожВ Одесі затримано членів злочинної групи, які грабували відвідувачів розважальних закладів
У результаті сталося сходження трамвая 7-го маршруту з рейок. Через аварію змінено рух трамваїв маршрутів № 1 і 7. Вони на даний час курсують до Лузанівки.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter