У Харкові затримали торговців зброєю (фото, відео)

У Харківській області затримали групу осіб, яка здійснювала незаконний збут зброї і боєприпасів. Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Згідно з повідомленням, зловмисників викрили співробітники Слобідського відділу поліції спільно з Управлінням кримінальної поліції ГУНП в Харківській області та Харківською місцевою прокуратурою №5.

Як розповів начальник Слобідського відділу поліції Олександр Козленко, в серпні поточного року в чергову частину надійшла оперативна інформація про те, що невстановлені жителі Харківщини продають зброю і боєприпаси.

Під проведення оперативно-розшукових заходів зазначена інформація підтвердилася. За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За вчинення незаконних дій правоохоронці затримали 29- і 55-річних жителів міста Ізюм та 30-річну жінку.

Речові докази - 2 гранати РПГ-5 із запалом, пістолет Макарова, 28 патронів до нього і гранатомет РПГ-18 "Муха" - вилучені та направлені на експертизу.

Зараз зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Слідчі дії тривають.