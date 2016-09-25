У поліції не виключають, що патрульного в Дніпрі застрелив колишній боєць "Торнадо"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила голова Національної поліції Хатія Деканоідзе.

«Ми підозрюємо, що злочинець - це Олександр Пугачов, 1983 року народження, раніше судимий ... Якщо це дійсно Пугачов, ми встановлюємо, то - так, він колишній боєць батальйону «Торнадо», - сказала Деканоідзе.

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За її словами, на даний момент не тільки у Дніпрі, а й на всіх великих трасах в Україні введено план «Перехоплення» для встановлення та затримання особливо небезпечного злочинця, який після вбивства 27-річного поліцейського Артема Кутусова зник, заволодівши його табельною зброєю «Форт-17».

Деканоідзе зазначила, що вогнепальне поранення отримала напарниця загиблого - у неї кульові поранення легені, печінки і ноги. На даний момент лікарі роблять їй операцію.

Деканоідзе також повідомила подробиці нападу на поліцейських.

За її словами, патрульний наряд отримав інформацію про те, що в районі автовокзалу виникла конфліктна ситуація. Прибувши на місце виклику, патрульні побачили, що автомобіль «Сітроен», порушивши правила дорожнього руху, проїжджає на червоне світло. Поліцейські зупинили автомобіль і попросили водія пред'явити документи. Однак той відмовився виконати вимоги і просив поліцейських відпустити його.

За словами Деканоідзе, поліцейський під час діалогу з водієм сів поруч з ним на водійське сидіння, після чого власник автомобіля вийшов з салону і зробив постріл у правоохоронця, убивши його на місці. Після цього зробив постріл у бік другого поліцейського.

Деканоідзе зазначила, що «це перша наша втрата, коли поліцейський під час виконання службових обов'язків отримує кулю».

«Це для мене, для всіх нас велика втрата. На жаль, у поліцейських така робота, коли під час виконання службових обов'язків трапляються втрати», - сказала вона.

Деканоідзе повідомила, що сьогодні виїжджає до Дніпра, щоб ознайомитися з ситуацією на місці і зустрітися з рідними загиблого - дружиною і дочкою, якій сьогодні виповнилося три роки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Дніпрі чоловік застрелив патрульного поліцейського і поранив його колегу. За попередньою інформацією, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль “Сітроен” за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Співробітник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення.

Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова. На даний відомо, що він народився 6 січня 1983 року у м. Мічурінськ Тамбовської області Російської Федерації. Проживав у м. Торез Донецької області.

З 2015 року перебував у розшуку за переховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом і створення злочинної організації.