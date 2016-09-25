Підозрюваному у вбивстві двох патрульних у Дніпрі буде оголошено підозру - Троян

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України Вадим Троян в ефірі «112 Україна».

За його словами, зараз Пугачов перебуває у лікарні, де його прооперували і взято під охорону поліції. Він додав, що затриманий нині перебуває під наркозом, нещодавно його вивезли з операційної.

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«Він вже є затриманим. Вже є постанова, зараз буде підозра», - сказав Троян.

Він також повідомив, що для затримання підозрюваного у Дніпрі в рамках плану "Перехоплення" поліція виставила пости на автовокзалах, перекрила виїзди, попередила усі лікарні. Троян зазначив, що до лікарні Пугачов звернувся під іншим прізвищем - Михайленко.

«Але за всіма прикметами він підпадав під наш опис. Поліція, яка прибула на місце, встановила, що хворий - той, кого ми розшукуємо», - наголосив перший заступник голови Нацполіції.

Він підкреслив, що в області продовжує діяти план-сирена, встановлюються всі обставини і причетні особи.

Як повідомлялося, за фактом вбивства двох патрульних поліцейських в Дніпрі було відкрито кримінальне провадження за трьома статтями.