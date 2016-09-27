Вночі у Дрездені сталися вибухи біля мечеті та Міжнародного конгрес-центра

11:09, 27 вересня 2016
Інциденти
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В німецькому місті Дрезден вночі сталося два вибухи: біля мечеті на вулиці Хухндофер (Hühndorfer) та поблизу Міжнародного конгрес-центра. 

Внаслідок вибухів ніхто не постраждав / dw.com

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

В результаті інцидентів ніхто не постраждав, незважаючи на те, що в мечеті в момент вибуху перебував імам з дружиною і двома дітьми.

На місці вибуху правоохоронці виявили залишки саморобного пристрою. Було пошкоджено двері мечеті.

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У поліції припускають, що можливим мотивом нападу є ксенофобія.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Будапешту біля торгового центру прогримів потужний вибух внаслідок детонування саморобного пристрою.

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