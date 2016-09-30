У Києві заарештували інспектора патрульної поліції, що попався на збуті наркотиків

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Лейтенанту поліції повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах).

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Як повідомляв УНІАН, 29 вересня військова прокуратура заявила про затримання інспектора Управління патрульної поліції в Києві під час чергового збуту наркотичних засобів.

"Спочатку лейтенант поліції реалізував громадянину наркотичну речовину "амфетамін" у кількості 3 грами та під час збуту 1 літру опію ацетильованого за 50 тис. гривень був затриманий", - зазначалося в повідомленні.

Також в автомобілі поліцейського було знайдено ще 150 упаковок "димедролу".