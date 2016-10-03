Внаслідок ДТП у Білій Церкві загинули двоє поліцейських

03:34, 03 жовтня 2016
Інциденти
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У Білій Церкві у результаті ДТП загинули двоє патрульних поліцейських, а третій з важкими травмами знаходиться в лікарні. 

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУНП в Київській області.

"2 жовтня о 22.40 у місті Біла Церква на перехресті проспекту Князя Володимира та вулиці Гризодубової невідомий, керуючи автомобілем «Mercedes» з польськими номерними знаками, скоїв зіткнення зі службовим поліцейським автомобілем «Daewoo Sens», в якому заходилось троє патрульних поліції, після чого втік з місця події", - розповіли в поліції.

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В результаті зіткнення двоє пасажирів-правоохоронців, 22-річний лейтенант поліції Андрій Яцура та 24-річний старший сержант поліції Михайло Корнієнко, загинули на місці події. Ще один поліцейський, 23-річний старший лейтенант Радіон Совіженко, який був за кермом службового авто, з тілесними ушкодженнями доставлений до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

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Згодом, працівники поліції встановили винуватця дорожньо-транспортної пригоди та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. "Ним виявився 42-річний громадянин України, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Підозрюваний пройшов алкотестер-драгер, показник був позитивний - 1,8 проміле", - зазначили правоохоронці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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