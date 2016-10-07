У Київській області під час пожежі в будинку загинули двоє малолітніх дітей
Сьогодні під час пожежі в житловому будинку загинули двоє малолітніх дітей 4 і 8 років.
Як повідомила прес-служба прокуратури Київської області, тіла загиблих дітей виявили пожежники під час гасіння будинку.
Вогонь також знищив перекриття, внутрішні перегородки та все наявне в будинку майно.
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Відомості про дану подію внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
Також зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), у рамках якого правоохоронними органами буде встановлена причина залишення батьками дітей без нагляду вночі.
Причини загоряння будинку з’ясовуються.