У Київській області під час пожежі в будинку загинули двоє малолітніх дітей

Як повідомила прес-служба прокуратури Київської області, тіла загиблих дітей виявили пожежники під час гасіння будинку.

Вогонь також знищив перекриття, внутрішні перегородки та все наявне в будинку майно.

Читайте такожУ Києві через пожежу в школі евакуювали 600 дітей (фото)

Відомості про дану подію внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Також зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування), у рамках якого правоохоронними органами буде встановлена причина залишення батьками дітей без нагляду вночі.

Причини загоряння будинку з’ясовуються.