Затриманого у Рівному українця звинувачують у держзраді: шпигував для країни-агресора - СБУ

18:33, 10 жовтня 2016
Інциденти
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Затриманому у Рівному українцю, який був агентом головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ, інкримінують держзраду.

УНИАН

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила речник СБУ Олену Гітлянську.

"Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 ККУ – державна зрада. Санкція передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років", – сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Рівному агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

За інформацією СБУ, шпигун – громадянин України, проживає у Росії, повинен був завербувати одного зі старших офіцерів штабу Сухопутних військ Збройних сил України. Встановлено, що куратором шпигуна був співробітник ФСБ РФ Олександр Ілюхін.

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