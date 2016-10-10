Затриманого у Рівному українця звинувачують у держзраді: шпигував для країни-агресора - СБУ
Затриманому у Рівному українцю, який був агентом головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ, інкримінують держзраду.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявила речник СБУ Олену Гітлянську.
"Відкрито кримінальне провадження за ст. 111 ККУ – державна зрада. Санкція передбачає позбавлення волі строком від 10 до 15 років", – сказала вона.
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Як повідомляв УНІАН, співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали у Рівному агента головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації.
За інформацією СБУ, шпигун – громадянин України, проживає у Росії, повинен був завербувати одного зі старших офіцерів штабу Сухопутних військ Збройних сил України. Встановлено, що куратором шпигуна був співробітник ФСБ РФ Олександр Ілюхін.