У центрі Одеси під час руху загорілася маршрутка (фото, відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, займання сталося приблизно о 7.45 на перехресті вулиць Катерининської та Єврейської, біля адміністративної будівлі обласного СБУ.

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На місце події прибули рятувальники, які загасили відкритий вогонь. Через пожежу рух на дорозі було ускладнено. Зазначений мікроавтобус курсував за маршрутом №220. За попередніми даними, постраждалих немає.

Транспортний засіб сильно пошкоджено полум'ям; чи підлягає він відновленню, поки невідомо.

Як зазначили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в області, за попередніми даними, причина загоряння - коротке замикання.