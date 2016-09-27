Гройсман обіцяє звільнити керівників податкових і митних органів у разі тиску на бізнес

11:52, 27 вересня 2016
Політика
524 0

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв вжити необхідних кадрових рішень стосовно чиновників - керівників податкових і митних органів, викритих у випадках тиску на бізнес. 

Гройсман пригрозив митникам і податківцям

Про це Гройсман сказав на засіданні уряду.

Читайте такожІноземні інвестори очікують зростання свого бізнесу в Україні – опитування

«Ми наголошуватимемо на персональній відповідальності. Хочу, щоб почули всі підприємці: якщо буде несправедливість щодо бізнесу, ми звільнятимемо з роботи (чиновників - УНІАН) і (вони – УНІАН) нестимуть відповідальність», - сказав очільник уряду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter