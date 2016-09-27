Гройсман обіцяє звільнити керівників податкових і митних органів у разі тиску на бізнес
11:52, 27 вересня 2016Політика
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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв вжити необхідних кадрових рішень стосовно чиновників - керівників податкових і митних органів, викритих у випадках тиску на бізнес.
Гройсман пригрозив митникам і податківцям "кадровими рішеннями" / УНІАН
Про це Гройсман сказав на засіданні уряду.
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«Ми наголошуватимемо на персональній відповідальності. Хочу, щоб почули всі підприємці: якщо буде несправедливість щодо бізнесу, ми звільнятимемо з роботи (чиновників - УНІАН) і (вони – УНІАН) нестимуть відповідальність», - сказав очільник уряду.
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