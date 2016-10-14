У Польщі сталася ДТП за участю українців: постраждали 16 осіб (фото)

Внаслідок дорожньо-транспортної події в Польщі за участю українського водія постраждали 16 осіб.

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Як передає Польське радіо, люди постраждали в результаті лобового зіткнення мікроавтобуса і автомобіля. Аварія сталася неподалік місцевості Іґнацево у Нижньосілезькому воєводстві.

«В поліції повідомили, що громадянин України керував автівкою марки «Ford Transit» і перевищив швидкість. На повороті він не впорвався з керуванням і вилетів в кювет», - йдеться в повідомлені.

Перший секретар посольства України в Польщі Дмитро Горбань в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що в результаті ДТП постраждали 12 громадян України. За його словами аварія сталася приблизно о 5:40 ранку.

"В результаті аварії постраждали 12 громадян України, водій та 11 пасажирів мікроавтобуса, а також двоє громадян Польщі, які рухалися на легковому автомобілі. Щодо стану здоров'я громадян України можу сказати, що загрози їхньому життю немає", - сказав він.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, аварія сталася через те, що громадян України, який керував мікроавтобусом, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з легковим автомобілем.

Горбань зазначив, що в мікроавтобусі знаходилися громадяни України, які приїхали на роботу до Польщі.