У жителя Дніпропетровщини вилучили марихуану на 1,5 мільйона гривень (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, під час обшуку у чоловіка вдома також виявлено незаконний посів рослин коноплі.

Зловмисник планував реалізувати наркотики на території Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського та інших міст.

За даними поліції, за цінами «чорного ринку» вилучені наркотики можуть коштувати майже 1,5 млн грн.

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За фактом виробництва наркотиків відкрито кримінальне провадження (ст. 307, 310 Кримінального кодексу України); чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв УНІАН, У Коростені Житомирської області поліцейські вилучили близько 20 кілограмів марихуани з домоволодіння, де проживає громадянин іншої держави.