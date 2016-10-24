У Київській області в ДТП загинули водій і дві дівчини

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполиции в Київській області, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні в 02.16 на автотрасі Київ-Ковель поблизу селища Ворзель.

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Встановлено, що 42-річний житель смт Бородянка Київської області, керуючи автомобілем «ЗАЗ-ДЕО», не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-316 під керуванням 34-річного жителя р. Ковель Волинської області.

В результаті ДТП водій автомобіля «ЗАЗ-ДЕО» та його пасажири – дві 20-річні дівчини - від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці аварії. Ще два пасажири легковика, молоді чоловіки 29 і 24 років, каретою швидкої допомоги були доставлені в реанімаційне відділення Ірпінської лікарні у важкому стані.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.