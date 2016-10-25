У Чернігівській області подружжя підірвалось на розтяжці на власному подвір'ї

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій ГУ Нацполіції в області, до чергової частини Бобровицького відділення поліції надійшло повідомлення, що близько 4 години ранку в господарстві жителів села Кобижча спрацював вибуховий пристрій.

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Вибух стався тоді, коли жінка з чоловіком прочинили хвіртку, щоб вийти з двору. Господиня отримала ушкодження обличчя та подряпини, а чоловік — осколкові поранення живота, ніг та рук. Постраждалі доставлені до Бобровицької центральної районної лікарні, їм надана невідкладна медична допомога.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які направили зібрані уламки ручної осколкової гранати «Ф-1» на експертизу.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство».

Триває досудове розслідування.