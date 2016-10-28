Спроба теракту: на залізничному вокзалі у Лисичанську знайшли вибухівку (фото)

15:59, 28 жовтня 2016
Інциденти
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Людей із приміщення вокзалу евакуювали.

Людей та персонал, які перебували в приміщеннях вокзалу одразу евакуювали / фото lg.npu.gov.ua

У Лисичанську Луганської області правоохоронці попередили теракт на залізничному вокзалі. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Луганській області.

У повідомленні зазначається, що до відділку поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що на вокзалі у Лисичанську виявили підозрілий предмет в урні для сміття.

Підозрілий предмет виявили в урні для сміття / фото lg.npu.gov.ua

«В першу чергу, був евакуйований персонал залізничного вокзалу і громадяни, які перебували в приміщеннях вокзалу. 30 працівників і пасажирів були негайно евакуйовані з будівлі», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці, виїхавши на місце, за допомогою службових псів, знайшли вибуховий предмет на вході до вокзалу. Виявилось, що це були три тротилові шашки.

Правоохоронці виявили тротилові шашки в урні для сміття / lg.npu.gov.ua

Наразі роботу вокзалу відновлено, а факт внесли до ЄРДР та кваліфікували за ст. 15, ст. 258 КК України (Замах на скоєння терористичного акту).

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