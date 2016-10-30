Стрілянина на метро "Либідська" у Києві: в поліції розповіли подробиці

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Інцидент трапився у неділю на станції метро «Либідська», коли під час перевірки документів одного з пасажирів у правоохоронців виникла підозра, що вони підроблені.

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«Чоловіка відразу запросили до кімнати поліції. Там він дістав пістолет і кілька разів вистрілив. В результаті вогнепальне поранення отримав співробітник воєнізованої охорони метрополітену. Його з вогнепальним пораненням в живіт доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу», - йдеться у повідомленні.

Нападника затримали, зброю вилучили. На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.