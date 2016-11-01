Вибух у військовій частині в Кропивницькому: ЗМІ назвали ім'я загиблого, розповіли про постраждалих

Ним виявився 29-річний житель Олександрії Дивиченко Василь, передає 112 Україна.

Він - батько трьох дітей. Раніше служив в 57-й бригаді, потім підписав контракт зі спецпризначенцями.

Стан ще двох постраждалих стабільно важкий, а третього - дуже важкий. За його життя лікарі боролися більше чотирьох годин, наразі боротьба продовжується. Вік трьох постраждалих - 19, 26 і 28 років.

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Обставини інциденту поки не відомі. Робоча версія – необережне поводження зі зброєю.

Видання "Кіровоградська правда" з посиланням на військового прокурора Кіровоградського гарнізону Руслана Габриеляна повідомило, що за фактом вибуху гранати у військовій частині військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 414 Кримінального кодексу (Порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня на території військової частини В2136 у Кропивницькому стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула.