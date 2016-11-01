Автомобіль з кортежу віце-президента США потрапив у масштабну ДТП
08:06, 01 листопада 2016Інциденти
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Один з автомобілів кортежу віце-президента США Джозефа Байдена потрапив у ДТП у штаті Делавер.
Джозеф Байден, віце-президент США / REUTERS
Він зіткнувся з трьома іншими автомобілями, сам Байден їхав в іншому авто, тому не постраждав, передає ABC News.
Інцидент стався в понеділок, 31 жовтня. Внаслідок аварії один чоловік був госпіталізований з безпечними для життя травмами.
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У Байдена підтвердили, що віце-президент не постраждав.
Раніше повідомлялося, що у Москві внаслідок лобового зіткнення загинув водій Путіна. Зазначається, що водій Mercedes їхав виділеною смугою, не впорався з керуванням й вилетів на зустрічну смугу, де й зіткнувся лоб у лоб з BMW.
Самого глави Кремля, як повідомили російські ЗМІ, у цей момент в машині не було.
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