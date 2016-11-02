У Дніпрі вночі сталася масштабна пожежа (фото)
10:45, 02 листопада 2016Інциденти
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Пожежа виникла на горищі будинку. Пошкоджено дах та перекриття будинку на 3-х господарів, на загальній площі 200 квадратних метрів.
В результаті події ніхто не постраждав / Фото dp.dsns.gov.ua
Вчора, 1 листопада, о 23:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Соборному районі Дніпра на вулиці 9 Січня.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.
Пожежа виникла на горищі будинку. Пошкоджено дах та перекриття будинку на 3-х господарів, на загальній площі 200 квадратних метрів.
«О 1:14 пожежу було локалізовано, а о 02:26 ліквідовано повністю. Загалом залучено 28 осіб особового складу та 6 одиниць техніки», - зазначають у повідомленні.
В результаті події ніхто не постраждав.
Причини пожежі та збитки наразі встановлюють правоохоронці.
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