У Дніпрі вночі сталася масштабна пожежа (фото)

Вчора, 1 листопада, о 23:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Соборному районі Дніпра на вулиці 9 Січня.

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Про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області.

Пожежа виникла на горищі будинку. Пошкоджено дах та перекриття будинку на 3-х господарів, на загальній площі 200 квадратних метрів.

«О 1:14 пожежу було локалізовано, а о 02:26 ліквідовано повністю. Загалом залучено 28 осіб особового складу та 6 одиниць техніки», - зазначають у повідомленні.

В результаті події ніхто не постраждав.

Причини пожежі та збитки наразі встановлюють правоохоронці.