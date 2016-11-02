Вибух у дворі харківського кримінального авторитета: поліція вилучила відеозаписи з камер спостереження

Про це повідомляє сайт 057.ua.

За словами заступника начальника слідчого відділу Шевченківського відділення поліції Олександра Бугая, сказати точно, що вибухнуло можна тільки після проведеної експертизи.

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"Або це була граната або вибухівка", - зазначив Бугай.

Також за словами поліцейського, з місця події вилучено камери відеоспостереження.

Нагадаємо, у дворі одного з будинків по вулиці Шатиловський прогримів вибух. За попередньою інформацією, невідомі кинули у двір гранату. Пізніше стало відомо, що будинок належить харківському представнику криміналітету Володимиру Чепилю, який, за даними ЗМІ, пов'язаний з наркоторгівлею.