У Маріуполі на залізничній станції в одному з вагонів виявлено 38 тротилових шашок

Як повідомили УНІАН в центральному відділі поліції Донецької області, інформація про вибухонебезпечну знахідку надійшла близько 17.30.

Читайте такожУ Кривому Розі в місцевого жителя вилучили наркотики на 150 тисяч гривень та боєприпаси

На даний час правоохоронці продовжують слідчі та оперативні дії з метою встановлення обставин, за яких смертоносні предмети опинилися у потязі, та власника вантажу.