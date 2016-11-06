У Маріуполі на залізничній станції в одному з вагонів виявлено 38 тротилових шашок
22:46, 06 листопада 2016Інциденти
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У Маріуполі під час формування вагонів до відправки залізницею в одному з них виявлено мішок, в якому знаходилося 38 шашок, схожих на тротилові, та більше 1,2 тис. набоїв різного калібру.
У Маріуполі на залізничній станції виявлено 38 тротилових шашок / mariupol-police.dn.ua
Як повідомили УНІАН в центральному відділі поліції Донецької області, інформація про вибухонебезпечну знахідку надійшла близько 17.30.
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На даний час правоохоронці продовжують слідчі та оперативні дії з метою встановлення обставин, за яких смертоносні предмети опинилися у потязі, та власника вантажу.
mariupol-police.dn.ua
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